【中國債券】財政部發佈第三期和第四期儲蓄國債

▲ 中國財政部和人民銀行今日宣佈發行2020年第三期和第四期儲蓄國債。

中國財政部和人民銀行今日宣佈發行2020年第三期和第四期儲蓄國債，均為固定利率、固定期限品種。最大發行總額為600億元人民幣。第三期期限為3年，票面利率3.8%，最大發行額為300億元人民幣。第四期期限5年，票面年利率3.97%，最大發行額為300億元人民幣。

據財政部網站消息指，兩期國債發行期為2020年10月10日至10月19日，2020年10月10日起息，按年付息，每年10月10日支付利息。第三期和第四期分別於2023年10月10日和2025年10月10日償還本金並支付最後一次利息。公告指，在兩期國債發行公告日（今日）至發行開始前一日，如果遇人民銀行調整3年期金融機構存款基淮利率，兩期國債從調息之日起停止發行，未售出發行額度由財政部收回注銷。

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編輯﹕賴奕羚