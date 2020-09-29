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【HKTVmall】「HKTVmall簡易版」新下載用戶享150元購物禮券（附詳情）

即市財經 16:22 2020/09/29

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HKTVmall表示，新下載用戶享150元購物禮券。

香港電視（001137）旗下HKTVmall宣布，於「保就業」計劃所得的津貼，除了將部份款項發放予前線同事作全勤津貼及增聘人手外，亦會撥出約2000萬元，透過「HKTVmall簡易版」為長者提供150元的購物優惠。

HKTVmall指，由下周二（10月6日）起，長者可攜同長者咭及其智能電話，於早上10時到HKTVmall的指定O2O門市拿取籌號，於周一至五上午10時30分至下午4時30分的指定時段到門市，由專人提供協助；成功下載並登入「HKTVmall簡易版」後，會取得3張50元的優惠券。

第一張優惠券可即時於門市內購買產品；由於門市空間有限，未能存放大量產品以供選擇，亦希望長者藉此學習網購，因此第二及第三張50元優惠券將於指定日期內，透過HKTVmall簡易版應用程式選購任何產品，並無最低消費門檻都會享有免運費安排。

值得留意是，HKTVmall 70間O2O門市名單中，當中6間包括小西灣富景花園店、坑口站店、荔枝角站店、美孚廣場店、大埔墟站店及屯門站閘內店，因為空間問題，未能支援是次計劃。

「HKTVmall簡易版」為長者而設，介面相對清晰，設特大圖片及字體，而且支援語音搜尋產品，以及不設付款功能，用戶可透過連結HKTVmall主應用程式，由家人或可靠人士代為結帳。

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編輯：袁諾曦

香港股票 香港電視（01137） 補貼

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