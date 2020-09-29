【iBond 2020】4券商瞄準iBond商機 擬提供免息孖展+送股派錢等着數

▲ 雖然iBond 2020暫仍未正式公布開賣日期，但4券商已瞄準百億元商機，擬提供十成的孖展服務。

再有券商瞄準通脹掛鈎債券（iBond 2020 ）的百億元商機，至今5間經紀行已打開口牌，有意為這官債推出連串優惠，包括：寶盛證券為首間率先公開表態，擬為這定息產品提供百分百孖展，即十成免息免按金服務；但限抽3手（以每手一萬元計、涉資3萬元）。若借貸者作較大額申請，如申購4手或以上（超過4萬元），孖展息為1.88厘。不過，早前致富證券已表明，暫無意為iBond作大額孖展。

有關券商為iBond推出的優惠，可看下圖

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最新表態的寶盛證券（Monex Boom Securities），其推出iBond 2020的孖展認購優惠，孖展客申購首3萬元，提供100%孖展；若借貸3萬元或以上，孖展息率為1.88厘。再者，提供「5免」優惠：豁免認購手續費，托管費、代收息費、贖回費和存倉費。

此外，耀才證券 （01428） 擬向新客提供零佣，以及送滙豐 （00005） 股份等多項着數。致富證券則計劃向合資格的新舊客戶，有機會獲贈超市現金券；時富及輝立證券、以至上商銀行亦密謀推優惠。不過，券商皆強調，最終條款仍視乎推售時才作具體落實。專家指，無論是銀行或經紀行，皆窺伺亂市下避險資金追捧定息產品，畢竟挾持一厘的「包底息」，跑贏不少港元定期存款息率，遂令中介商摩拳擦掌，爭相鬥提供優惠，冀盡攬新舊客戶。

耀才：通脹雖放緩 料無礙iBond銷情

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬回應本報查詢指，即使通縮殺埋身，統計處剛於上周一（9月21日）公布8月份綜合消費物價指數（CPI）按年跌0.4%；繼7月跌2.3%以來，連續兩個月呈通縮。就算通脹放緩，但深信絕不會影響市傳涉資總額100億元的iBond銷情。

許繹彬拆解，由於現時銀行的息口低企，加上全球經濟正處於水深火熱，低息環境有可能持續一段頗長的時間；再者，股市也開始呈現陰晴不定的格局，相信有部份在銀行收取定期為主的客戶，會轉攻認購iBond，希望收取較穩定的回報。

致富：擬提供免息免按金iBond孖展優惠

致富證券業務主管郭家安不約而同說，有意提供免息免按金的孖展服務，初步暫訂是限抽介乎兩手到3手（以每手入場費為1萬元計，即涉資約兩萬元至3萬元）。

不過，郭家安補充，基於市場憧憬史上集資王螞蟻集團今天（9月29日）會通過上市聆訊，市料在港籌資逾1,356億元，相信拆息於季結後仍高企，故此暫無意為抽4手以上的iBond孖展客，再提供凍資更多的孖展服務，以免跟IPO鬥搶，在抽資挾息下，扯緊短期資金。

另方面，以滙豐今年的股價狂瀉逾五成，耀才會否改送其它股份，以免散戶被逼揸蟹貨。許繹彬對此回應，盡管滙豐股價現行強差人意，但股價有升有跌實屬正常現象；更可能由於股價近日低殘，反而令投資者會伺機吸納，作中長線投資，所以暫時送10股滙豐的推廣策略未有改變。

其他券商優惠詳情，可看【下一頁】

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪