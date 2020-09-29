【LVMH棄購Tiffany】LVMH反告Tiffany　指控經營不善虧損仍派息

▲ Tiffany此前稱將向法院起訴，要求LVMH完成交易；LVMH周一對Tiffany提出反訴。

法國奢侈品集團LVMH棄購珠寶品牌Tiffany（美：TIF）有新進展。Tiffany此前稱將向法院起訴，要求LVMH完成交易；LVMH對Tiffany提出反訴。

LVMH周一向特拉華州法院 （Delaware Court of Chancery） 提交反訴文件提到新冠肺炎病毒危機，稱現在已經發生了「重大不利影響」。LVMH指，Tiffany的業務在疫情期間受到嚴重損害，對交易造成重大不利影響，並同時批評Tiffany違反協議，在虧損下仍派息。指控後者在疫情期間財務管理不善，

Tiffany此前起訴LVMH，指控其故意拖慢收購程序，以迫使交易重新談判。LVMH指出，Tiffany提出的虛假論點是完全沒有根據。

LVMH又指，收到法國政府來信，要求綜合企業延遲交易直至明年。這超出了 雙方同意的11月24日合同截止日期﹐故不能完成交易。

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編輯：吳敏芳