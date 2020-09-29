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【美國大選】伊萬卡險成副總統？新書揭特欲父女檔參選

環球政治 16:20 2020/09/29

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【美國大選】伊萬卡險成副總統？新書揭特欲父女檔參選

美國大選11月3日舉行，大選日臨近，與總統特朗普相關的重磅消息浪接浪，特朗普的前競選顧問出版新書，指特朗普2016年一度希望由女兒伊萬卡擔任副手，出選副總統，並極力慫恿競選團隊接受，惟最後伊萬選卡本人亦反對，事件才告一段落。

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特朗普前競選顧問蓋茨（Rick Gates）新書下月正式出版，部分內容提前流出，書中指特朗普2016年挑選副手時，對彭斯（Mike Pence）等從政經驗豐富的「正路」人選缺乏興趣，反向競選團隊提議，由伊萬卡（Ivanka Trump）當副總統。

伊萬卡當時僅34歲，主要從時裝及地產業，從未擔任公職，惟特朗普（Donald Trump）認為女兒機靈、聰明又漂亮，必然會受到國民喜愛。

蓋茨指，特朗普並非開玩笑，而是認真的，因他在接下來幾周，不斷重複倡議，極力爭取競選團隊接受，強調伊萬卡會受共和黨支持者歡迎，競選團隊曾就此表決兩次。

惟後來伊萬卡本人亦反對，向父親表明這不是好主意，特朗普才作罷，願意另覓人選。

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蓋茨並透露，時任印第安納州州長的彭斯（Mike Pence）獲特朗普青睞，重要原因之一，是特朗普在當年夏天接見各副總統人選時，彭斯當時關於克林頓及希拉莉（Bill and Hillary Clinton）的講話，嚴厲且長篇大論，卻臝得歡心，成功脫穎而出。

蓋茨是上屆大選特朗普競選團隊的核心成員之一，惟特朗普當選後，蓋茨被捲入通俄門官非。他在書中大讚前上司特朗普，稱事件顯示特朗普重視家庭及忠誠，要求身邊的人支持他的主張，而非有自己的主意。

責任編輯：林建忠

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