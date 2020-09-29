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日本電訊商NTT擬私有化Docomo 涉資4萬億日圓史上最大規模

環球政經 17:18 2020/09/29

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外媒消息指，日本電訊商NTT計劃將旗下的無線網絡營運商NTT Docomo私有化。預料涉資可達4萬億日圓（約2936億港元）。一旦通過，將為日本有史以來最大規模的私有化計劃。據悉，有關計劃將於今日舉行的董事會內討論。

NTT現時持有NTT Docomo約66%股份，所以需向其他股東收購34%Docomo的股權。若參考過去私有化的案例，以前收市價溢價三成計算，收購金額或會高達4萬億日圓。

【小米1810】換機需求提供增長 中信證券看好小米再升三成  詳情請看【下一頁

日本政府持有NTT34%股份，為其最大股東。現時新任首相菅義偉正推動日本三大流動電訊商下調收費，料私有化後Docomo可更輕鬆地應對投資者的壓力。NTT亦望藉此加快決策效率，以便提升與其他集團公司的合作效率，從而可以更有效地投資於5G和物聯網技術。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(下) 詳情請看【下一頁

日本政府數據顯示，截至6月底，Docomo佔市場份額37％，為同業之冠。其次為KDDI，市佔率為28％；軟銀則佔22％。但是，因Docomo合同的平均利潤較低，因此其營業利潤為三者中最低。

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撰文 : 趙家盈

日本 經濟

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