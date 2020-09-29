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【復古穿搭】80後女設計師打造新派旗袍　9個月極速回本

商業 15:49 2020/09/29

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旗袍品牌Qipology創辦人廖穎恆表示，近年不少港人追求個人化設計，對度身訂造的接受度提高，冀擁有更多選擇。

甫聽見「旗袍」二字，不少人已耍手擰頭，覺得老套兼俗氣。

80後廖穎恆卻將現代時尚融入傳統旗袍中，設計糅合中西文化特色外，更展現出超越時光、復古優雅的韻味。一件度身訂造的旗袍，動輒索價幾千甚至上萬元，她卻以相宜價錢突圍，這場旗袍革命更極速於9個月內回本，創出年營業額7位數字佳績，客戶遍布海內外。

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「從小就喜歡時裝，可能女孩子都比較『貪靚』，但大學選擇科系時，父母始終較為傳統，反對我唸時裝。」最終廖穎恆於英國華威大學（University of Warwick）修畢商業管理學士，又赴意大利時裝學院Istituto Marangoni進修時尚採購碩士學位，回流後曾做時裝買辦，其後索性自立門戶，於2017年建立個人品牌Qipology。

談起創業契機，大概要追溯至5年前一個婚禮。「當時朋友婚宴主題是『上海灘』，我便想到穿中式旗袍，奈何認真找了好幾間旗袍店，要不款式太老套、不合身，就是太貴，但我不想花費6,000元去買一條裙啊。」於是，她開始着手設計及縫製第一件旗袍，頃刻才發現旗袍的美，「穿上去人站得更直，而且很有氣質。」

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20萬創業　拖行李箱隨時試身

看到市場潛力，她遂投資20萬元創業，更One-man band運作，一手包辦買布料、服裝打版、聘請模特兒及攝影師等，並在9個月內極速回本。她認為此與成本低有關，「起初沒有租實體店，但超狼狽，首個系列約10多件旗袍，每次都拖着行李箱到客人家中，或約在酒店洗手間試身，以節省租金。」

品牌最大賣點，是突破傳統旗袍的框架，以中西合璧為主調，如企領配襯蕾絲魚尾裙，款式較為時尚。而且價錢親民，每件僅2,000多元起跳，「所有旗袍均度身訂造，有些客人想遮手臂、露背但有疤痕等，也可個人化設計。」

但高領窄腰的旗袍非常「蝦人着」，又該如何是好？她解釋：「不一定瘦人才能穿，例如將下擺改成A形，或物料用上彈力棉，衣服較寬闊亦方便郁動。」惜創業之初，仍少不免「撞板」，「最初設計只考慮自己身形，例如我身高175cm，結果首個系列的旗袍過長，我也要穿上4吋高跟鞋才行。」

直至兩年前，因拖着行李箱四處走動致拉傷背肌，才下定決心租用樓上試身室，新客竟因而增多；另聘4名裁縫師，分布深圳、廣州和上海。目前平均每月營業額為6位數字，一年推冬夏兩季，每季約10條裙。

今年她的焦點將落在可持續時尚，使旗袍既可當休閒服裝，又可出席西式午宴、晚間雞尾酒會以及婚禮時用。「希望推出更多兩件套，例如將婚禮旗袍改短出街穿，或另加配A形下擺，套在旗袍上即當晚裝。」

今年Qipology的焦點將落在可持續時尚，主打一件旗袍有多種穿法，例如將後部的蝴蝶結裝飾拆下，或加配A形下擺，套在旗袍上即當晚裝。（曾耀輝攝）

量產「試水溫」　11月設限定店

現時本地客戶佔8成，海外客戶則佔2成，主要來自澳洲、加拿大、倫敦、三藩市、紐約等多華人定居的地方。由於公司規模小，市場推廣預算亦不敢花太多，僅閒時在社交網站上賣廣告，以及婚紗展擺攤檔。

宣傳不多，卻儲了一批回頭客，全因良好口碑。試過有客人訂造魚尾下擺，旗袍製成後卻嫌盆骨過於凸出，她立即將之改成A形設計；又曾有新娘4天後行禮，臨急臨忙才訂造旗袍，為短時間內完成目標，她亦趕製並親赴內地取貨。

Qipology將於11月推出共6件的針織旗袍系列，分大中小碼，為量產「試水溫」，屆時亦會於廣州舉辦Pop-Up Store（期間限定店）。

如斯拼搏，到底是為甚麼？「做人一定要有夢想。」她雙眼放光，笑稱：「希望有朝一日，能到上海或倫敦開旗艦店。」

記者：姚慧儀

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