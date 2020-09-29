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【美國大選】諾獎得主克魯明：若特朗普連任　中美關係會更惡劣

即市財經 15:43 2020/09/29

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克魯明指，拜登若當選，會採取不同方法對抗中國，並會聯同更多國家一同支持其行動。

外電報道，諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）認為，即使美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）勝出美國大選，美國未來應該繼續保持對中國的強硬立場，但專注點應放在工業政策，而非貿易關稅。

路透引述克魯明表示，中美關係非常複雜，美國民眾對中國有怨氣，但很少人支持特朗普發動貿易戰，相信拜登若當選，會採取不同方法對抗中國，並會聯同更多國家一同支持其行動，而針對中國科技巨擘華為的行為，相信於美國大選後會繼續。

「若特朗普連任，中美關係可能惡化。」克魯明指，特朗普政府於2018及2019年間，向超過3700億美元的中國產品加徵關稅，並稱中國竊取美國的人工智能（A.I.）技術，強迫美國企業向中國輸出技術。

美國經濟方面，克魯明指，疫情對於勞工市場需求產生結構性變化，帶來巨大挑戰，而且儲蓄率有所提高，令息率維持於低泙，因此當局應該加大基建投資。

相關文章：【美國大選】美國總統首場電視辯論於周二舉行　一文看清6大主題

相關文章：【美股焦點】瑞士百達黃思遠：應為美國大選後出現的「長時間不確定性做準備」

 

編輯：陳韻妍

貿易戰 特朗普 拜登 中美關係 中國 美國 華為 關稅 美國民主黨

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