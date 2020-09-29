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JOOX 推出串流音樂付費計劃　最平38蚊

環球政經 15:54 2020/09/29

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音樂平台JOOX宣布，用戶可透過JOOX網頁版申請自動續費計劃，便可以38元、首季48元、或首年288元享有音樂娛樂體驗，包括無間斷點播 Hi-Fi 無損歌曲、離線收聽歌庫內超過 3,000萬首歌曲及無限歌曲下載等。

JOOX VIP 個人計劃詳情：

每月自動續費 每月$38
每季自動續費 *試用價 HK$48/首 3 個月，首季試用結束後$108 3 個月
每年自動續費 *試用價 HK$288/首年，首年試用結束後$388 一年

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責任編輯：黎淑雯

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