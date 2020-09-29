KKday完成C輪融資5.8億元 開發旅遊供應管理系統

旅遊體驗平台KKday今日(29日)宣布完成C輪融資7,500美元(約5.8億港元)，由日本Cool Japan Fund領投，其他投資者包括新加坡Monk’s Hill Ventures、香港概念資本Mindworks Capital 等。據KKday創辦人及CEO陳明明表示，此輪融資資金將投入開發全新的旅遊供應管理系統Rezio ，該系統有助旅遊產品供應商數碼轉型，用於一站式管理名額、訂單及對接多個銷售渠道。

旅遊平台KKday獲LINE Ventures投資 推「LINE旅遊」【下一頁】

該系統已於3月率先在台灣及日本試行，6個月內有300多個旅遊業者加入，小至傳統的在地工藝工作坊，大至日本最大線上旅行社H.I.S等，並服務了超過15萬名旅客。該系統將於下月開放給其他市場包括港澳地區旅遊業加入。

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責任編輯:鄭靜珊