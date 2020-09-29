【方圓公關人生@iM網欄】簡單訊息背後複雜 訊息披露重要 解讀更重要

「訊息披露」在證券市場層面的定義，是指對外發佈信息會對上市證券或其衍生工具的價格、交易量或投資者的投資決策産生重大影響，通常按監管條例規定及時透過媒體或不同網絡平台向社會公衆公告，屬金融資本市場上極重要行為。而環球金融市場儘管法規各異，監管同樣日益嚴謹，而監管重點不約而同落在訊息披露一環上。

訊息披露基本原則理論非常講究，及時、完整、真實、合規、公平、準確、自願，當然現實大部份訊息都意義複雜並跟理論相矛盾：不盡不實、避重就輕、公布緩慢等屢見不鮮。中國恆大（03333）上周四發聲明，指內地網站流傳關於向廣東省政府發出「懇請支援重大資產重組項目」的報告並不屬實，當中相關檔案和截圖為憑空捏造、純屬誹謗並損害公司商譽，強烈譴責並向公安機關報案，揚言會「堅決用法律武器維護合法權益」。說得兇狠，但在互聯網世界要找出發放虛假消息源頭談何容易？不過這並非本文想討論的問題，而是想指出「訊息」解讀的重要性。

「重大資產重組項目」是指恆大於2016年欲借殼深深房（000029.SZ）以分拆恆大地產回歸A股上市，惟重組完成無期，於是，市場開始對該「不實」消息出現不同解讀，包括消息會讓資本市場更「了解」恆大財困負債高，資產重組失敗或引發資金鏈斷裂等系統性風險，非常嚴峻因此不能倒下而且拯救刻不容緩（……下刪一千字反正又不是普通人可以救）的狀況，如能各方可以「加強溝通，努力推進重組進程」（這是官方解說）就很好了。

又恆大系股票近月從高位大幅回調幾近50%，「不實」消息發酵僅兩天，恆大系股價持續捱沽幾日後，今日（周一）極速公布多項利好消息，包括恆大汽車（0708.HK）擬申請回歸科創板上市；中國恆大宣布建議分拆物業管理業務已獲港交所批准，而且公司經營健康財務穩健。周一收市中國恆大股價狂升20.6%，成交逾21億，恆大汽車升幅相似，扭轉7連跌頽勢升20%，恆騰網絡（0136.HK）五連陰大跌後喘穩，升近10%，一個「不實」消息後再來一個官方式否認，換來市場即時信心大增兼股價大升，看來世界單純又美好，當然除了在「不實」消息曝光後沽空了恆大系股票的人，這算是皆大歡喜嗎？除此以外，更多的不同解讀，因人而異，而訊息蘊含的不同意義與真相，永遠不會百分百呈現出來。

未能披露或有效披露足夠資訊的行為有可能違反相關法規，發布虛假資訊當然也不行，不過最重要的，是訊息背後的意思。緊記，訊息披露重要，接收及解讀更重要。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問、資產管理公司董事；對於「做人冇公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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