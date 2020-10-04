【宏觀術數@iM網欄】風水流年裝修換樓Q & A

可能因為元運轉變在即，又或是臨近年尾，近日較多朋友不約而同考慮到換樓搬遷或重新裝修等等。藉今期簡單介紹一下常見問題。過往已介紹過，人有人運，地有地運，樓宇也有樓運。以玄空風水來計算，現正藉八至九運的交接時間。而玄空飛星風水特別重視一間屋落成入伙的年份，就如人的出生時間，會對未來吉凶產生重要影響。依照傳統三元九運來劃分，2024年正式入九運，也就是該年之後落成入伙的樓宇，才以「九運樓」來計算。

相同坐向的房屋，「八運樓」及「九運樓」的分別可以是天壤之別的。這點在買樓或搬屋計劃長期居住時宜留意一下。



有那些坐向旺於九運呢？可以參考以下連結：

https://inews.hket.com/article/2743036



如果遷居的是舊樓，本身在七運或八運落成的話，那麼又應該如何處理呢

其中一個方式便是在2024年後進行大裝修，風水上稱作「換天心」。按照古法有較嚴謹的規定，現代房屋多為現成多層樓宇，一般也建議最少把重新修葺天花、地磚、更換窗戶、大門及爐具等較佳。以便肯定是換了「天心」變成九運樓了。



現實考慮沒法等到2024年才遷居，那又如何？

其中一個折衷辦法便是先入伙，或只作必要的簡單維修，待2024年後再作較大的裝修。當然，前提是樓房必須是在「八運」也不會太差的，否則便等如先「硬食」幾年衰運，可大可小且也犯不著的。再深入理論一點，過往提過星運轉變是從今年年底12月份木星和土星會合開始，那麼和2024年又是否有所衝突呢？

近代不少學者認為三元九運的轉變建基於星運，而20年一運只是約數。但從萬無一失來算，要改換樓運自然保守一些以2024為準。況且天運和地運轉變有時候會有「先後腳」也未始不可的。而今年星運的變化是更大循環周期的元素變化，對世代的影響也比過往來得大，先不變應萬變也未始不是上策。

再且，玄空風水元運除了三元九運系統外，亦有山、水運系統，其理論基礎在於以二元八運來把同樣的180年使用陰陽盈虛變化分成八個運，實際使用上兩者重點有所不同，並無重大矛盾的，選擇原則在九運樓房選擇一文中也已有介紹，可作參考。



如果要進行裝修，是否需要選擇時間？

依據風水傳統，房屋奠基豎梁、入伙等，都會選擇好日子。就如人都希望出生在好時辰，快樂無憂，不少人甚至選擇吉日吉時開刀催生，無非都是為了「贏在起跑線」。房屋其實一樣，現代社會房屋奠基等都已由發展商完成，對用家來說只需考慮裝修及入伙兩個日子，如果由裝修由外判工程完成，更只需考慮入伙時刻便可以。

擇吉操作涉及較長篇幅，可以先談「避凶」。根據每單位的坐向，有些年份並不適宜進行大動土的，否則易對居住的人構成不利。

從今年及往後幾年的資料如下，一目了然：

▲ 流年太歲凶星方位

參考上表，例如門向（從單位內向門外量度）為北（即坐南）的單位，今年動土便算是犯太歲了，可免則免，又或至少不可在該方位先動土，並且動土期間不宜在屋內居住，否則對宅主及家人均有不利，特別是如果屋主或家人生肖又剛好是鼠或馬的人，則壞影響更大，如此類推。 而五黃及三煞所到的方位，也是不宜動土的，也須留意。

▲ 通勝－庚子山向月利圖

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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