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【大行點睇】螞蟻上市　獨角獸回巢　滙豐指呢隻股是最大受惠者

股樓投資 15:30 2020/09/29

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滙豐發表研究指，該行分析螞蟻集團及其他獨角獸上市對A股市場及中國券商的影響後認為，對市場日均成交量影響料不大，但相信中金公司(03908) 可成為最大受惠者，因會為其帶來約22億至30億元人民幣增量收入，佔2019年度收入約54%至70%。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(下) 詳情請按：【見下頁

該行指，在螞蟻集團上市後將在更多獨角獸到A股市場上市，例如京東(09618) 旗下京東數科等，估計逾200隻內地獨角獸有一半可在中國上市。該行所監察的8間券商將可獲收入約340億元人民幣，當中中金、中信證券(06030)  及華泰證券(06886) 將最能受惠，是該行的行業首選股，給予「買入」評級，目標價則分別為31.6元、28.7元及20.9元。

【港股追蹤】傳滙豐將出售法國零售銀行業務　作價僅為象徵式1歐元   詳情請見：【下一頁


該行上調2020至2022年內地券商盈利預測約24%至27%，料今年市場日均成交量增長至8,500億元人民幣，並將中金今、明兩年盈利預測上調40%至49%。

 

 

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