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資科辦向港企免費提供安全資訊　推協作平台Cybersechub.hk

科技 15:12 2020/09/29

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HKIRC行政總裁黃家偉則指出，夥伴計劃成員現時可以免費獲得由HKIRC提供的每日快訊，令他們更能掌握網絡安全的趨勢。（資料圖片）

政府資訊科技總監辦公室（資科辦）於本月起將網絡安全資訊共享夥伴計劃Cybersec Infohub（夥伴計劃）恆常化，並聯同香港互聯網註冊管理有限公司(HKIRC)合作營運協作平台Cybersechub.hk。

助理政府資訊科技總監（網絡安全及數碼個人身分）潘士強表示，Cybersec Infohub除了繼續以「互信、協作、共享」為基礎原則外，亦加入「支援」元素,並成立網絡安全支援聯盟(Cybersec Connect)，由 HKIRC和夥伴計劃內的網絡安全專家解答成員提出有關網絡安全的問題和提供建議。

HKIRC行政總裁黃家偉則指出，夥伴計劃成員現時可以免費獲得由HKIRC提供的每日快訊，令他們更能掌握網絡安全的趨勢。同時，此計劃亦會安排與不同機構合作舉辦研討會及其他活動，讓成員可互相交流，加強成員間的互信及促進夥伴計劃的凝聚力。

現時，任何在香港有營業地址、持有“.hk”域名、負責管理電子通訊網絡和對網絡安全資訊有運作需要的香港公司或機構，均可免費成為計劃成員。而他們須確認遵守和願意持續遵守計劃的條款及條件。

記者：楊匡然

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