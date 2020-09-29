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【新冠肺炎】電商著手提升網上購物體驗　盼年底前實現業務復甦

科技 15:47 2020/09/29

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PayPal最新的調查報告顯示，61%受訪企業預計年底前業務會恢復至疫情前的水平，也有86%的受訪企業表示將會把握機會，著手提升網上購物體驗，增加競爭力。

新冠肺炎疫情蔓延，嚴重衝擊全球經濟。香港電子商貿企業因疫情影響，而面對銷售下降、供應鏈及物流等問題，目前正調整策略務求盡快恢復業務增長。PayPal最新的調查報告顯示，61%受訪企業預計年底前業務會恢復至疫情前的水平，也有86%的受訪企業表示將會把握機會，著手提升網上購物體驗，增加競爭力。

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PayPal於2020年8月進行《PayPal香港賣家調查：從新常態到新增長》調查，探討新冠肺炎疫情對本地中型至大型電子商貿企業帶來的影響，以及它們對業務復甦的看法。

疫情期間雖然推動了網上消費，但電子商貿企業仍然面臨嚴峻挑戰，調查發現，27%企業表示對業務營運持續性表示高度擔憂。 受訪企業表示，本地疫情爆發後，物流及供應鏈問題及銷售下降，是他們面臨的兩大挑戰，分別佔86%及52%。加上因物流及供應鏈問題，導致銷售成本上升；同時因物流問題導致人工成本上升，令他們面對雙重壓力，43%的受訪企業承認在疫情期間曾面對現金流動問題。

與此同時，物流及供應鏈問題更影響企業與顧客之間的關係。64%受訪企業指，曾因物流問題導致顧客投訴量增加，令公司聲譽受損，以及流失舊有顧客。

Paypal籲優化顧客體驗　助恢復業務增長

PayPal香港、南韓及台灣市場主管傅孟瑳表示，疫情把商貿和支付數碼化的過程從幾年壓縮至幾個月。企業應意識到要在市場上生存，數碼轉型是必要的過程。而隨著本地疫情逐漸緩和，建議企業必須開始從自保模式積極轉向恢復業務增長，著手優化並提供強大的端到端顧客體驗。

調查發現，61%受訪企業預計業務將於今年底前復甦，並已採取措施應對當前的財政壓力和顧客關係問題。86%的電子商貿企業認為改善消費者的網上購物體驗是提高競爭力的關鍵，其中47%的受訪企業強調改善支付體驗、以及58%的企業計劃於未來六個月內投放資源以優化顧客的付款體驗，提供可信賴、安全且簡單易用的支付服務。

【電子支付】疫情刺激電商　Visa：上半年電商交易額增10個百分點

責任編輯：曾曉汶

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