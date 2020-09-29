  • 28°C
香港時間 : 2020929日 (二) 17:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】5G手機出貨量增　中國今年或佔全球逾六成份額

股樓投資 15:39 2020/09/29

分享：

調查顯示，在5G手機出貨量上升，帶動了智能手機的平均單價上漲。目前中國是5G手機出貨量最多的國家，約有七成出貨量來自中國，其中又有大部分由華為生產。

【恒大股價】傳內地銀行收緊按揭　內房股腳軟 恒大曾跌逾5％，詳情請按【見下頁

據Counterpoint Research的數字，今年第二季蘋果佔全球收入的34%，在各大手機廠商中排名第一；華為的收入佔比為20%，排名第二；三星、vivo和OPPO排名三至五，佔比為17%、7%及6%。而受惠5G手機出貨量的刺激，中國手機平均單價有12%的增長。

疫情後，中國經濟為全球最先反彈的國家，而且最銳意發展5G網絡，在需求釋放的背景下，今年中國手機廠商積極布局5G產品。資料顯示，8月中國5G手機出貨量為1,617萬台，佔同期整體出貨量的60%。

【大行點睇】螞蟻上市　獨角獸回巢　滙豐指呢隻股是最大受惠者，詳情請按【見下頁

關鍵是，美國已開始對華為進行技術禁運，手機晶片為主要受限制的部件之一，到底明年中國5G手機出貨量能否延續佳績很成疑問，對手機產業鏈的衝擊暫時也難以估算。

根據Canalys的預測，今年中國仍將是5G手機出貨最多的國家，估計今年全球5G手機出貨量可達到2.78億台，中國佔比約為62%。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：林衛

華為 晶片 智能手機 中國 經濟

上一篇文章

JOOX 推出串流音樂付費計劃　最平38蚊

下一篇文章

【中環分店10月15日開幕】驚安之殿堂DONKI密密開店有計　對零售業有何啟示？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【週未好去處】長達60公里 屯門至馬鞍山單車徑明日全面開放
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【螞蟻IPO】螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【租客變業主】外籍人士租樓十年終成永久居民 睇樓一次豪斥2,568萬購海逸豪園樓王
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
【美股分析】美股進場時間已到　分析師薦買入5科網股
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成