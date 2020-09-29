【宏觀中國】5G手機出貨量增　中國今年或佔全球逾六成份額

調查顯示，在5G手機出貨量上升，帶動了智能手機的平均單價上漲。目前中國是5G手機出貨量最多的國家，約有七成出貨量來自中國，其中又有大部分由華為生產。

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據Counterpoint Research的數字，今年第二季蘋果佔全球收入的34%，在各大手機廠商中排名第一；華為的收入佔比為20%，排名第二；三星、vivo和OPPO排名三至五，佔比為17%、7%及6%。而受惠5G手機出貨量的刺激，中國手機平均單價有12%的增長。

疫情後，中國經濟為全球最先反彈的國家，而且最銳意發展5G網絡，在需求釋放的背景下，今年中國手機廠商積極布局5G產品。資料顯示，8月中國5G手機出貨量為1,617萬台，佔同期整體出貨量的60%。

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關鍵是，美國已開始對華為進行技術禁運，手機晶片為主要受限制的部件之一，到底明年中國5G手機出貨量能否延續佳績很成疑問，對手機產業鏈的衝擊暫時也難以估算。

根據Canalys的預測，今年中國仍將是5G手機出貨最多的國家，估計今年全球5G手機出貨量可達到2.78億台，中國佔比約為62%。

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記者：林衛