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【新冠肺炎】 全球逾3,300萬確診個案 死亡人數破100萬人

環球政經 16:25 2020/09/29

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根據美國約翰斯霍普金斯大學的統計數字顯示，全球死於新冠肺炎病毒人數破100萬，確診個案超過3,300萬，情況令人十分擔憂。

【新冠疫情】英國考慮擴大封鎖　或涉北部及部份倫敦地區：【下一頁

據了解，到現時為止，美國的確診個案仍是排名全球第一，錄得超過716萬確診個案，死亡人數逾20萬；其次為印度，錄得超過614萬確診個案，死亡人數逾9萬；巴西排名全球第三， 錄得超過474萬確診個案，死亡人數逾14.2萬。

世界衞生組織表示，因新冠肺炎而死亡的官方人數，有機會低於真實數字，「當統計任何事物時，都不能夠完美地算出結果，但向大家保證，目前數字或可能低於真實死亡人數。」

疫情重創？ 日本8月女性自殺人數大增40%：【下一頁

他續指，正積極敦促世界領導人和公共衞生官員改善衞生系統，以便應對接下來疫情發展，如果各國政府未能一致努力地抑制新冠肺炎病毒的散播的話，死亡人數將難以估計，甚至有機會出現倍增的趨勢。

 

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責任編輯：潘曉豐

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