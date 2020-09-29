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【恒大股價】傳內地銀行收緊按揭　內房股腳軟 恒大曾跌逾5％

股樓投資 15:33 2020/09/29

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據內地多家媒體引述消息人士報道，有大型商業銀行收到監管機構通知，要求業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模。消息拖累一眾內房股下跌，其中近期焦點中國恒大（03333）股價更一度跌逾5%。

今日內房股全綫下跌，恒大股價最多曾跌7.5%至15.38元，截至3時半，股價跌幅收窄至1.6%，報16.36元。碧桂園（02007）報9.19元，跌2.2%；融創中國（01918）報29.45元，跌2.5%；中國海外（00688）報19.12元，跌1.3%。

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報道引述銀行界人士指出，今年上半年，各家銀行對個人按揭貸款發放量較大，截至三季度末，規模基本上都用完了，而央行對按揭貸款全年增幅又有管控。

央行數據顯示，截至2020年6月底，房地產貸款餘額47.4萬億元人民幣，同比增長13.1%，其中，個人住房貸款餘額32.36萬億元人民幣，佔總餘額的68%，同比增長15.7%。

【小米1810】換機需求提供增長 中信證券看好小米再升三成 詳情請按：【見下頁

更早之前，住房城鄉建設部、人民銀行聯合召開房地產企業座談會，形成了重點房地產企業資金監測和融資管理規則，設置了「三道紅線」。根據各家房企財務狀況，按照踩線條數不同，從多到少分成「紅—橙—黃—綠」四級管理。每降一級，企業有息負債規模增速值的上限增加5%，即橙色、黃色和綠色級別的有息負債增速分別不超過5%、10%、15%。

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記者：李兆明

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