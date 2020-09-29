【國泰裁員】國泰機師工會爭取參與重組談判　「機師優厚待遇說法不合時宜」（第二版）

▲ 截至今年6月底，國泰總員工達3.3萬人，其香港員工總數約2.76萬人佔逾8成。

國泰航空 （00293） 架構重組在即，外電引述國泰工會表示，國泰機師組成的香港航空機組人員協會（Hong Kong Aircrew Officers Associatio，HKAOA）正爭取參與國泰的重組談判當中，並於周三將刊登報紙廣告爭取公眾支持，又指外界認為機師享有優厚的薪酬福利的說法亦已不合時宜。

HKAOA秘書長Chris Beebe表示，若公司有關決定將影響到機師的未來，工會希望能夠參與討論。不過，Chris Beebe拒絕評論機師是否作出更大讓步，例如臨時減薪或無薪假計劃。

國泰早前向全體員工推出自願無薪假計劃，並向資深機師推出提早退休計劃。報道又引述數名國泰員工表示，已為失業做好準備。

HKAOA委託調查 23%市民知悉新聘機師均為本地合約僱員

HKAOA委託市場研究公司益普索 （Ipsos）調查，訪問1000名18歲至55歲香港居民對工會看法，91%市民認為HKAOA 機師對香港的國際聲譽十分重要，惟僅23%的市民知道自2009年開始，所有新聘請的機師均為本地合約僱員。

Chris Beebe稱，機師於2020年面對的待遇情況與前幾年有很大的差別，而該會會員享有優厚的薪酬福利的說法亦已不合時宜，惟他未有詳細交代有關內容。

國泰2018年改用新合約條款「COS18」聘請機師學員，主要更改包括由集團承擔學員受訓費用，變成為學員須承擔一半，也更改月薪計算方法和削減福利。

國泰機師8月已流傳國泰剎停聘學員、再傳快運合併，國泰拒評，詳情可見【下一頁】

國泰行政總裁：人手過剩得很緊要

國泰航空行政總裁鄧健榮早前接受《經濟日報》訪問時表示，公司潛在人手調整向外界做心理準備，又形容人手過剩「多得好緊要」。早前，國泰航空亦沒有申請第二輪保就業計劃，意味機會進行裁員。

截至今年6月底，國泰總員工達3.3萬人，其香港員工總數約2.76萬人佔逾8成。

國泰未回應有關事宜。

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編輯：謝卓榮