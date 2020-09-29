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【國泰裁員】國泰機師工會爭取參與重組談判

即市財經 15:34 2020/09/29

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截至今年6月底，國泰總員工達3.3萬人，其香港員工總數約2.76萬人佔逾8成。

國泰航空 （00293） 架構重組在即，外電引述國泰工會表示，國泰機師工會（Hong Kong Aircrew Officers Association）正爭取參與國泰的重組談判當中，並於明日將刊登報紙廣告爭取公眾支持。

國泰航空行政總裁鄧健榮早前接受《經濟日報》訪問時表示，公司潛在人手調整向外界做心理準備，又形容人手過剩「多得好緊要」。早前，國泰航空亦沒有申請第二輪保就業計劃，意味機會進行裁員。

國泰機師工會秘書長Chris Beebe表示，若公司有關決定將影響到機師的未來，工會希望能夠參與討論。不過，Chris Beebe拒絕評論機師是否作出更大讓步，例如臨時減薪或無薪假計劃。

目前，國泰早前向全體員工推出自願無薪假計劃，並向資深機師推出提早退休計劃。報道又引述數名國泰員工表示，已為失業做好準備。

Chris Beebe又表示，工會將於明日刊登廣告，爭取能參與國泰在第四季架構重組討論。他表示，工會2200名成員對於香港航空業的全球聲譽甚為重要。

截至今年6月底，國泰總員工達3.3萬人，其香港員工總數約2.76萬人佔逾8成。國泰未回應有關事宜。

更多航空和國泰新聞，可留意【航空告急】專頁

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編輯：謝卓榮

香港股票 國泰航空（00293） 裁員 失業 經濟 國泰航空

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