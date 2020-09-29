【虛擬銀行】平安壹賬通銀行開業 個人存款年利率1厘

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【美股期貨】美國總統首場電視辯論前 美股期貨續向上 （不斷更新）
平保 （02318） 旗下平安壹賬通銀行今日正式開業，為100萬元以下的個人銀行存款提供1%基本利率，而100萬元或以上則為0.01厘；至於中小企客戶則可享0.5%儲蓄年利率。平安壹賬通銀行的中小企貸款最低貸款金額為10萬元，可供選擇的貸款期為6、12、18及24個月，其中6、12及24個月的實際年利率均為8%至12%。
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記者：謝智聰