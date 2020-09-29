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【空中的士】3年內日本國內推出　日航夥Volocopter籌備空中的士服務

科技 14:42 2020/09/29

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日航宣布與德國空中的士初創Volocopter合作，進軍空中的士市場。（Volocopter資料圖片）

日本航空（JAL）亦將在本土進軍空中的士市場。日航宣布與德國空中的士初創Volocopter合作，預計在3年內準備在日本推出服務。

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據JAL與Volocopter兩企發布指出，兩企將合作推廣城市空運（Urban air mobility）為下一世代的客運與貨運的空中交通選項。今年2月，日航旗下的創新基金參與Volocopter的C輪融資。而據最新協議，兩企會加強合作關係，探索在日本市場採用Volocopter的eVTOL（電動垂直飛行載具）的商機。兩企會協力研究在日本推出具商業持續性的空中的士服務，包括聯手遊說日本的城市與縣政府，同時推動社會接受空中的士，目標在3年之內在日本正式推出服務。

德國空中的士技術公司Volocopter銳意推動空中的士商用化，去年在新加坡進行公開試飛活動後，該企現時主力推動其空中的士VoloCity的商業認證牌照。9月中，該企更首度「公開售票」，發售1,000張價格為300歐元（約2714港元）的早鳥票，購買者可在Volocopter正式推出商用服務內12個月內,乘坐一次航程為約15分鐘的空中的士旅程，但該企並未表明在哪個城市推出服務，僅表示會在2至3年內成事。購票需預付30歐元定金，由預約網站所見，大約兩星期時間，早鳥票已售出逾8成。

多間汽車大企、飛機公司以及科技企業都瞄準空中的士市場，視之為未來交通行業的重大創新。較近期，韓國多個公私營機構組成「Urban Air Mobility Team Korea」，推動在2025年在當地將推出空中的士服務，並為此準備在2024年推出相關的立法規管，而長遠至2035年推出全自動飛行交通工具。日本方面，獲得豐田、NEC、Eneos等大企支持的Skydrive在8月亦發布一款空中的士，並表示會在3年內推出服務．目標在2024年實現載客1000人。

【航空業自救】疫後新常態？　乘客冀客機增隔板、商務客位

責任編輯：周俊霖

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