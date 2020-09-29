【美國疫情】彭斯指多州惡化 特朗普：疫情有大進展

▲ 美國總統特朗普稱新冠肺炎疫情正取得進展，副總統彭斯卻預期確診數字仍會持續上升。

新冠肺炎疫情全球大流行，美國的疫情仍有上升趨勢。美國副總統彭斯指最少10州的確診陽性比率上升，更警告美國人應該預期確診數字未來仍持續上升。但美國總統特朗普同日卻表示，新冠疫情正取得巨大進展，疫苗也即將面世，明顯與彭斯的説法有異。

美國CDC主任批評特朗普疫情顧問 「他說的一切全錯」【下一頁】

美國中西部疫情升溫 多州檢測陽性比率達25% 【下一頁】

負責率領白宮抗疫小組的彭斯（Mike Pence） 周一（28日）表示，美國接下來數周的確診病例將會急增，因為最少10個西部及中西部州份的確診陽性比率都上升。

彭斯更警告：

美國人應該預期，確診病例在未來一段日子仍然會增加。 （The American people should anticipate that cases will rise in the days ahead.）

醫生籲兒童打流感疫苗 美國僅3分1家長有興趣 【下一頁】

英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬 【下一頁】

但美國總統特朗普（Donald Trump）在彭斯發表上述言論後，卻表示他對疫情感到樂觀，形容疫情正取得巨大進展（Tremendous progress is being made）。

特朗普又預期新冠疫苗很快就可面世：

這即將會發生，疫苗即將面世，無論如何這都即將要發生。 （We are rounding the corner. Vaccines are coming. We are rounding the corner regardless.）

特朗普強調目前有4款新冠疫苗處於最後測試階段，從目前的測試表現來分析，這些疫苗都會有出色的效果。

責任編輯：鄭錦玲