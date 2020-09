【美國疫情】彭斯指多州惡化 特朗普：疫情有大進展

新冠肺炎疫情全球大流行,美國的疫情仍有上升趨勢。美國副總統彭斯指最少10州的確診陽性比率上升,更警告美國人應該預期確診數字未來仍持續上升。但美國總統特朗普同日卻表示,新冠疫情正取得巨大進展,疫苗也即將面世,明顯與彭斯的説法有異。

負責率領白宮抗疫小組的彭斯(Mike Pence) 周一(28日)表示,美國接下來數周的確診病例將會急增,因為最少10個西部及中西部州份的確診陽性比率都上升。

彭斯更警告:

(The American people should anticipate that cases will rise in the days ahead.)

但美國總統特朗普(Donald Trump)在彭斯發表上述言論後,卻表示他對疫情感到樂觀,形容疫情正取得巨大進展(Tremendous progress is being made)。

特朗普又預期新冠疫苗很快就可面世:

這即將會發生,疫苗即將面世,無論如何這都即將要發生。

(We are rounding the corner. Vaccines are coming. We are rounding the corner regardless.)