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【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月5日向經銷商出貨

即市財經 14:21 2020/09/29

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【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月5日向經銷商出貨

外界預計蘋果（Apple 美︰AAPL）iPhone 12系列發布日期臨近，爆料達人Jon Prosser於Twitter發文，表示蘋果首批iPhone 12手機將於10月5日向經銷商出貨，當中包括iPhone 12及iPhone 12 mini，其中iPhone 12為6.1吋屏幕，iPhone 12 mini為5.4吋屏幕，蘋果二款手機將分別會有64GB、128GB及256GB三個版本。

另外，iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max將以128GB版本起跳。

他又表示，一如早前所指，蘋果發布會將於10月13日舉行。

Jon Prosser早前指，iPhone 12將於10月16日開放預講，iPhone 12及iPhone 12 Max於10月23日到店發售。iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max或同樣於下的發布會亮相，但可能會於11月才正式上市。

【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月13日亮相　16日預購

【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

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責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone

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