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【iPhone 12】爆料達人：iPhone 12 10月5日向經銷商出貨　富士康否認取消休假趕貨

即市財經 12:24 2020/09/30

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【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月5日向經銷商出貨

外界預計蘋果（Apple 美︰AAPL）iPhone 12系列發布日期臨近，爆料達人Jon Prosser日前於Twitter發文，表示蘋果首批iPhone 12手機將於10月5日向經銷商出貨，當中包括iPhone 12及iPhone 12 mini，其中iPhone 12為6.1吋屏幕，iPhone 12 mini為5.4吋屏幕，蘋果二款手機將分別會有64GB、128GB及256GB三個版本。

外國媒體引述消息指，iPhone主要組裝商富士康正趕工iPhone 12生產，取消中秋節和十一假期休假，要求工人加班，令生產線可每日24小時運轉。不過，富士康回應指，廠區取消假期為不實消息。

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另外，iPhone 12 Pro及iPhone 12 Pro Max將以128GB版本起跳。

他又表示，一如早前所指，蘋果發布會將於10月13日舉行。

Jon Prosser早前指，iPhone 12將於10月16日開放預講，iPhone 12及iPhone 12 Max於10月23日到店發售。iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max或同樣於下的發布會亮相，但可能會於11月才正式上市。

【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月13日亮相　16日預購

【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

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責任編輯︰梁浩碩

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone

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