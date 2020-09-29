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Google揭Android 12新功能　將要求課金用Play Store支付系統

科技 16:30 2020/09/29

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Google最新於Android開發者Blog首透露，Android 12新系統將可以更容易安裝來自第三方應用程式商店的應用程式（App）；新的開發者政策中收緊了對開發者app內的收費機制，會更嚴格要求開發者透過 Play Store 的管道收費。

「Android 12」預計會在明年推出，Google最新於Android開發者Blog首透露，Android 12新系統將可以更容易安裝來自第三方應用程式商店的應用程式（App），同時正在根據開發者的意見反饋作改善，承諾稍後會分享更多內容。

Android用家現時雖然可以透過直接下載 apk 檔案的方式自由安裝第三方App，不過Google就表示因應開發者回饋，在 Android 12新增上述新功能，並表示會在確保資訊安全的情況下進行。

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此外，Google在新的開發者政策中收緊了對開發者app內的收費機制，會更嚴格要求開發者透過 Play Store 的管道收費，即要求所有在 app中提供「課金」功能的開發者，在 2021 年 9 月 30 日之前都要改用 Google 內建的支付系統。不過這樣開發者就無可避免Google的會收取 30% 的平台費用抽成。

Google指，新規定只會影響到 Play Store 上的 3% App開發者，而其他的 97% 也已經在 app 裡加入 Google 的支付系統。

Google Meet優惠後日結束　免費版會議限制60分鐘

責任編輯：張寶燕

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