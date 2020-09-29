▲ 【BNO移民】英國12.5萬零售職位化為烏有 研究料情況恐惡化

英國政府擴大英國公民（海外）護照（BNO）持有人的權利，英國就業問題成為關注。有英媒報道指，受新冠肺炎疫情打擊，英國今年已有1.4萬商舖倒閉，大削12.5萬個零售工作職位。有研究相信，零售業的勞工市場恐繼續受打擊。

英國《鏡報》報道指，英國零售研究中心（Center for Retail Research）一項調查顯示，今年已有13,867間商舖倒閉，較去年同期大增近25%。該研究中心更估計，今年可能10間商舖內，就有1間商舖倒閉。

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英國零售研究中心總監指，受新冠肺炎疫情影響下，有很多民眾被鼓勵在家工作，此情況維持得愈久，對零售業的打撃就愈大。

據統計顯示，售賣時裝、家品及非食品類的零售商收入，今年累計共損失90億英鎊。有調查亦顯示，有3分1零售商已改變其店舖用途，亦有57%受訪者指有意作改變。

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早前已有研究指，在英國找到工作的機率是近50年最低。英國有部份職位空缺更出現4千人爭1職位的情況，英國前首相白高敦更形容，「找到工作的機率如同中頭獎」。

責任編輯：林嘉莉