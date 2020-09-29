【新冠肺炎】涵蓋133個中低收入國家 世衞提供1.2億快速測試劑

世界衞生組織今日在日內瓦 舉行新冠肺炎例行發布會，宣布會向中收入國家提供1.2億的病毒快速測試劑，料相關計劃需約6億美元(約46.9億港元)，涵蓋133個國家，包括多個拉丁美洲國家。

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世衛組織總幹事譚德塞在會上表示，已和合作伙伴達成協議，包括兩間藥廠和蓋茨基金會，於未來六個月內向中低收入國家提供1.2億的試劑。他續指，這計劃能夠擴大檢測範圍，有助加快診斷速度，從而各國政府能夠迅速地隔離病患者、治療感染者及追蹤其他的緊密接觸者。

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世衞指，這批試劑不但能夠在15-30分鐘內提供可靠的檢測結果，而且方便攜帶和容易使用，每份試劑售價為5美元(約38.7港元)，適合沒有實驗室設施或足夠衞生工作者的偏遠地區。

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責任編輯：潘曉豐