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【海航旗下】新華旅遊遭韓企追導遊費327萬元

即市財經 14:06 2020/09/29

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新華旅遊遭韓企追導遊費327萬元

新冠病毒疫情持續大半年，旅遊業受重挫，本港旅行社新華旅遊2015年被海航收購，最新捲入金錢糾紛。南韓接待公司入稟香港高等法院，追討新華旅遊未償清的導遊及當地接待費用約327萬元

原告Todays Travel Service Co Ltd指，在新華旅遊2019年11月至今年2月要求下，提供導遊、酒店住宿、落地費等服務，涉資約457萬元，但新華旅遊在今年4月和6月僅支付130萬元。原告續指，即使發律師信追討餘款327萬元，新華旅遊至未償清餘額，因而循民事追討欠款和利息。

海航系凱撒旅業（深：000796）入主的康泰旅行社，今年7月被債主Webport Limited日前入稟高等法院，呈請康泰旅行社清盤，當時康泰表示，因資金轉賬在途原因導致時間延誤，稱已經準備好付款資金。

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編輯：麥德銘

經濟 新華旅遊 海南航空 凱撒旅業（深：000796）

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