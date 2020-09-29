【海航旗下】新華旅遊遭韓企追導遊費327萬元

▲ 新華旅遊遭韓企追導遊費327萬元

新冠病毒疫情持續大半年，旅遊業受重挫，本港旅行社新華旅遊2015年被海航收購，最新捲入金錢糾紛。南韓接待公司入稟香港高等法院，追討新華旅遊未償清的導遊及當地接待費用約327萬元

原告Todays Travel Service Co Ltd指，在新華旅遊2019年11月至今年2月要求下，提供導遊、酒店住宿、落地費等服務，涉資約457萬元，但新華旅遊在今年4月和6月僅支付130萬元。原告續指，即使發律師信追討餘款327萬元，新華旅遊至未償清餘額，因而循民事追討欠款和利息。

海航系凱撒旅業（深：000796）入主的康泰旅行社，今年7月被債主Webport Limited日前入稟高等法院，呈請康泰旅行社清盤，當時康泰表示，因資金轉賬在途原因導致時間延誤，稱已經準備好付款資金。

相關文章：

【旅遊寒冬】康泰旅行社稱債主入稟清盤屬「資金轉賬延誤」 海航投資凱撒旅遊入主不足一年（第三版）

【海航危機】海航、陳峰被列入「老賴名單」 控股航空公司卻無法搭飛機

【旅遊寒冬】專業旅運賣樓套7480萬元改善財政 買家為亮碧思黃樹雄

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：麥德銘