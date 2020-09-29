【新股IPO】恒大物管遞交上市申請料籌234億元　上半年利潤按年增1.8倍

▲ 據悉，恒大物管集資約234億元。

恒大 （03333） 早前公布已獲聯交所批准分拆物管業務上市，恒大物管上載招股書。據早前報道，公司計劃集資約30億美元（約234億港元），聯席保薦人為華泰、瑞銀、海通、農銀及中信證券。

據招股書招披露，今年上半年公司收入錄得45.6億元（人民幣，下同），按年增31.7%，而於2017至2019年的收入為44億、59億及73億元。恒大物管利潤增長迅速，上半年純利增1.8倍至11.5億元，2017至2019年的利潤為1.1億、2.4億及9.3億元。

恒大物管主要三條業務線為物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。其中。物業管理服務收入佔比達60%，上半年收入為28.2億元，來自母公司的佔比達98%。在管面積方面，上半年錄得2.54億平方米，而2017至2019年為1.38億、1.85億及2.38億平方米。

至於非住宅物業方面，在管總面積由2017年的140萬平方米增加至2020年6月30日的270萬平方米。公司表示，預計未來在管非住宅物業組合將會繼續增加，尤其是主題樂園、產業園區及康養項目。

公司表示，未來所得資金將用作戰略收購及投資、開發增值服務、升級信息系統及設備、招聘及培養人才及一般營運資金。

恒大物管早前引入14名戰投

值得注意是，公司於8月引進了戰略投資者，涉及約235億元融資，其中投資者包括華人置業 （00127） 執董陳凱韻（甘比）、騰訊 （00700） 、新世界 （00017） 鄭家純家族以及利福國際 （01212） 等。交易完成後，恒大物管業務的估值將達到837.4億元。

根據招股書，恒大持有恒大物管71.94%股權，甘比則持有5.37%。

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編輯：袁諾曦、謝卓榮