【港股追蹤】股份獲大行唱好　玻璃股持續強勢

近期市況下行，多類股份股價都拾級而下，但有一類股份最近反而愈升愈有，所指的就是屬製造業類的玻璃股。三隻龍頭股份走勢持續向好，其中福萊特玻璃（06865）升超過3%，福耀玻璃（03606）亦升逾2%，龍頭股信義玻璃（00868）同樣逆市升約0.5%。

板塊最近好消息不斷，福萊特玻璃早前公布的中期業績，上半年收入按年升22.7%，接近25億元（人民幣，下同）。純利更按年大增76.3%，至4.6億元，顯示行業在疫情下，仍有部分公司錄得顯著增長。

【港股分析】研究藍籌反底股 跌得多未必有得彈，詳情請按【見下頁】

此外，行業股份亦備受大行睇好，瑞銀最新報告表示，福耀玻璃將受惠於全玻璃車頂及平視顯示器（HUD）愈趨普及，推動了潛在的銷量及銷售均價的增長。預計集團去年至2024年盈利年複合增長率達16%，相對於2014至2019年間僅為5%，相信將會帶動其估值上升；上調對公司2020年至2022年度每股盈測介乎7%至22%，目標價更由24元，大幅提升逾50%，至38.8元，維持「買入」評級。

龍頭股信義玻璃今日亦獲滙豐研究報告睇好，指因應浮法玻璃價格上升，相信公司利潤會再創新高，維持「買入」評級，目標價亦提升近20%，由14.3元調升至17元。

集團行政總裁董清世近日更連番增持股份，最新一次是在上周四（24日）增持300萬股，平均價為14.1525元，涉及金額4245.75萬元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：葉志偉