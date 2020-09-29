▲ 網上留負評觸怒泰國酒店 美漢遭告誹謗恐坐監

今時今日外遊，不少人都會透過酒店預訂網站預約酒店，預訂網站的評論，成為選擇酒店的重要參考資料，重要性不容忽視。泰國一間酒店，因為網上負面評論鬧上法庭，控告一名美國男子誹謗，最高可判監2年。事主獲准保釋候審。

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事件主角是一名在泰國工作的美國男子Wesley Barnes，他較早前入住泰國旅遊勝地象島的的一間酒店後，在Tripadvisor撰寫多篇負面評論，形容酒店是「現代奴隸」（modern day slavery）。

尖銳的用字令酒店十分不滿，認為評論失實，令酒店聲譽受損，決定告上法庭，控告事主誹謗。事主一度被扣留多日，才獲准保釋外出。泰國誹謗法相當嚴厲，罪成最高可判監2年。

英國廣播公司（BBC）報道，事主曾外購酒水於酒店餐廳享用，但拒絕就此支付開瓶費，與酒店發生爭執，一度引起騷動，酒店後來讓步，同意豁免有關費用。

酒店發聲明承認控告事主誹謗是有點誇張，但由於相信事主未來會持續不斷撰寫負評，故採取阻嚇性行動，並稱曾就負評聯絡事主，但不獲回應，網上繼續出現多篇負評。

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BBC駐東南亞記者Jonathan Head指出，泰國的誹謗法律相當嚴苛，泰國人權組織、勞工權益組織深受其害，因就算所講的是事實，被批評者亦承認確有其事，亦構成誹謗，被告需證明言論涉及公眾利益才能脫罪，很易墮入法網。

他稱一旦警方或檢控官決定起訴，法院通常會受理，捱告的若是外國人，保釋期間旅行證件會沒收，即使勝訴，亦無法追討訴訟開支。

責任編輯：林建忠