  • 26°C
香港時間 : 2020929日 (二) 14:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

網上留負評觸怒泰國酒店 美漢遭告誹謗恐坐監

環球社會熱點 13:40 2020/09/29

分享：

網上留負評觸怒泰國酒店 美漢遭告誹謗恐坐監

今時今日外遊，不少人都會透過酒店預訂網站預約酒店，預訂網站的評論，成為選擇酒店的重要參考資料，重要性不容忽視。泰國一間酒店，因為網上負面評論鬧上法庭，控告一名美國男子誹謗，最高可判監2年。事主獲准保釋候審。

【泰國王室】被廢近一年 泰國廢妃獲泰王恢復頭銜【下一頁】

【泰國疫情】泰王攜20妃嬪德國避疫捱轟 包下度假酒店【下一頁】

事件主角是一名在泰國工作的美國男子Wesley Barnes，他較早前入住泰國旅遊勝地象島的的一間酒店後，在Tripadvisor撰寫多篇負面評論，形容酒店是「現代奴隸」（modern day slavery）。

尖銳的用字令酒店十分不滿，認為評論失實，令酒店聲譽受損，決定告上法庭，控告事主誹謗。事主一度被扣留多日，才獲准保釋外出。泰國誹謗法相當嚴厲，罪成最高可判監2年。

英國廣播公司（BBC）報道，事主曾外購酒水於酒店餐廳享用，但拒絕就此支付開瓶費，與酒店發生爭執，一度引起騷動，酒店後來讓步，同意豁免有關費用。

酒店發聲明承認控告事主誹謗是有點誇張，但由於相信事主未來會持續不斷撰寫負評，故採取阻嚇性行動，並稱曾就負評聯絡事主，但不獲回應，網上繼續出現多篇負評。

泰國推長旅遊簽證 免簽證最多延長至9個月但仍需隔離【下一頁】

【泰國疫情】泰國有囚犯確診 逾百日本地零確診後破功【下一頁】

BBC駐東南亞記者Jonathan Head指出，泰國的誹謗法律相當嚴苛，泰國人權組織、勞工權益組織深受其害，因就算所講的是事實，被批評者亦承認確有其事，亦構成誹謗，被告需證明言論涉及公眾利益才能脫罪，很易墮入法網。

他稱一旦警方或檢控官決定起訴，法院通常會受理，捱告的若是外國人，保釋期間旅行證件會沒收，即使勝訴，亦無法追討訴訟開支。

責任編輯：林建忠

相關文章

美國CDC主任批評特朗普疫情顧問 「他說的一切全錯」
今日
美國CDC主任批評特朗普疫情顧問 「他說的一切全錯」
BTS防彈少年團成千萬富翁男團 因經紀公司Big Hit上市
今日
BTS防彈少年團成千萬富翁男團 因經紀公司Big Hit上市
【美國大選】避稅美國優先？特朗普海外交稅遠多於美國
今日
【美國大選】避稅美國優先？特朗普海外交稅遠多於美國
【英國疫情】英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬
今日
【英國疫情】英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬
【美國大選】曾揶揄低收入國民不交稅 特朗普：我賺很多錢交很多稅
今日
【美國大選】曾揶揄低收入國民不交稅 特朗普：我賺很多錢交很多稅
旅遊資訊 酒店 泰國 誹謗

上一篇文章

美國CDC主任批評特朗普疫情顧問 「他說的一切全錯」

下一篇文章

BTS防彈少年團成千萬富翁男團 因經紀公司Big Hit上市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽
【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽
【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕
【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間14:00）
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅
【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅
【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周
【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周