【LVMH棄購Tiffany】LVMH放棄160億收購Tiffany　反控財務管理不善

▲ 法國奢侈品集團LVMH近日就收購美國珠寶品牌Tiffany & Co一事，指控Tiffany在疫情期間財務管理不善。

新冠肺炎疫情改變消費者消費模式，影響全球經濟狀況，連帶影響部份公司的收購交易。據外媒報道，法國奢侈品集團LVMH近日就收購美國珠寶品牌Tiffany & Co一事，指控Tiffany在疫情期間財務管理不善，放棄在去年計劃以160億美元的收購交易。

【流動支付】AlipayHK覆蓋逾百街市 部分交易筆數較年初升逾4成

【慳錢有方】京東夥銀行推Mastercard卡 於JD.com消費享4%無限現金回贈

事源Tiffany在早前控告LVMH，反對LVMH以疫情爆發和法國政府阻撓為由，未有履行收購承諾。而LVMH在本周一（28日）反訴，指控Tiffany在疫情下受較重大虧損，對交易造成不利影響，並同時批評Tiffany違反協議，在虧損下仍派息。而業務實質性的不利變化，觸發合併協議中一項允許買家退出的標準條款。

事實上早前有報道指，隨着內地疫情逐步穩定漸復甦過，以及起用當地著名歌星易烊千璽為品牌代言人後，Tiffany & Co在中國的銷售額在4月份反彈，5月份更錄得按年增長90%，帶動Tiffany在第二季轉虧為盈。

【消費優惠】想購物又想慳錢可以點？ 網銷、零售折扣和你看（不斷更新）

責任編輯：馬意文