【恒大股價】瑞銀唱好恒大釋「正面訊號」　恒大股價照挫逾5%

▲ 中國恒大集團主席許家印。（資料圖片）

內地富商許家印旗下的中國恒大集團 （03333） 上周傳財困，網上更流傳恒大要求廣東省政府支持資產重組的文件，觸發恒大股債齊瀉。券商瑞銀發報告指，周末曾與恒大管理層溝通，推算倘恒大暫停收購土地連同其他措施，可以產生1,110億元人幣的現金流，釋放部分正面訊號。

恒大午後跌幅收窄，最新報15.8元，暫跌4.9%，成交5.78億元。恒大中午收市前一度觸及15.38元的最低位，最多跌7.5%。

瑞銀：恒大循3大方向提升集團現金流

瑞銀發報告指，與恒大管理層溝通後，了解到集團目前正循削減資本開支、降價促銷、分拆物業管理及新能源汽車業務等不同方式，生產更多現金流。

恒大財困消息傳出引起市場恐慌，特別是恒大的短期債款高達3,960億元人民幣。瑞銀相信目前關鍵在於：投資者或銀行對於恒大產生足夠現金流的信心、戰略投資者會否行使明年1月底到期的1,300億元人幣認沽期權、以至內地房地產買家的信心。

不過，瑞銀推算，根據恒大已實現合約銷售7,500億元人幣，加上其停止競購新的土地儲備，集團有可能可以產生1,110億元人民幣的自由現金流，釋放初步正面訊號。

瑞銀維持對恒大的「中性」評級，目標價15.2元。

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編輯：趙穎妍