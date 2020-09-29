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【月餅防偽】慎防月餅假貨　恆香增設防偽認證碼

科技 13:27 2020/09/29

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恆香老餅家行政總裁王偉樑於記者會上表示，為避免冒牌貨品繼續充斥市面，公司決定與香港貨品編碼協會（GS1）合作，推出「真的碼」防偽方案。

海關早前搗破一個元朗冒牌月餅集團，檢獲懷疑冒牌恆香月餅與200張虛假月餅換領劵。為確保消費者合法權益，恆香老餅店今（29日）就事件召開記者會，宣布設立數碼化技術，以最新的手機及科技去標籤產品真偽，以確保消費者購入正貨。

【科技鑑證】雷射技術鑑定酒品真偽　防騙徒乘虛而入 

【區塊鏈】手機App查驗藥物包裝真偽　裕利醫藥：逐步擴展應用

恆香老餅家行政總裁王偉樑於記者會上表示，公司成立於1920年，1945年起由蔡、鍾、屈及兩家姓鄭共五家人合作經營，並於1971年交由鄭鴻均主理。而早前被香港海關拘捕的涉事人鄭鴻杰就是鄭鴻均的弟弟，與其共享家業。

不過，自2001年起，鄭鴻杰由於財務問題向外借貸，並將恆香股份抵押。由於無力償還債務，曾多次拖欠員工薪酬。2009年12月24日起，公司與鄭鴻杰再無業務、經營、營運、股權或管理上的關係。

王強調，由於元朗大樹下西路崇正新村廠房是由鄭鴻杰登記持牌人，但在股權轉讓後，鄭拒絕移交持牌人身份。而該廠房是由其弟鄭鴻錚所擁有，並繼續租予恆香老餅家使用。雖然鄭鴻杰擔任該廠房的持牌人角色，但該生產工具及設備並非屬於鄭鴻杰所有。

    點擊圖片放大

就有關假冒月餅事件，王偉樑表示，恆香月餅的銷售數字上沒有大影響，但重點在於教導市民辨別真偽。

為避免冒牌貨品繼續充斥市面，公司決定與香港貨品編碼協會（GS1）合作，推出「真的碼」防偽方案。消費者只需通過簡單的手機應用程式掃描產品上的QR code，便可輕鬆驗證產品真偽，並獲得有關的產品資訊。

【新冠肺炎】小心黑客假冒世衛！官方教民眾辨識電郵真偽

記者：施雯雯

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