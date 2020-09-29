【室內設計】夫婦裝修1200呎新居　自己設計慳5成　傳授精明裝修之道　網民大讚「廚房教室」

即使購入的單位已附設裝修，不少業主仍會選擇重新裝修，畢竟是將要長住十年八載的居所，加上在新冠肺炎疫情後有更多時間留在家中，「日對夜對」的居所當然要好好裝修。業主Stephanie兩年前購入約1200多平方呎單位，早前斥資約113萬元進行裝修，將廚房則改為開放式，共將大部分明喉（外露出來的喉管）改為暗喉，整間屋以灰色為主調，她更分享不少裝修時應注意的事項，有網民更形容為「廚房教室」。

從事貨倉物流業的Stephanie，於2018年以2,000多萬元購買何文田半山一號連車位，單位實呎1,252平方呎，她與丈夫和家庭傭工、兩隻狗一起居住。在裝修前，她曾經找過室內設計公司報價，約250萬元，由此萌生自己動手設計的念頭，皆因她覺得自己設計，相同預算可以買到更好的材料。而受疫情影響，整個裝修期達6個月。

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除了參考Facebook和Instagram等社交平台外，Stephanie依照自己的品味，參考一些室內設計公司的作品。隨後她也分別找了裝修公司及家具訂製公司開始落實執行設計。單位打拆完後，她又找風水師看看格局，決定梳化、床的擺位等。整間屋以灰調為主，有些人入屋或會感到繃緊，但Stephanie自言喜愛灰色，所以不會有這種感覺。「灰色我自己同先生OK（可以接受）， 而且我信風水，（灰色）都旺我哋。」

屋內最注目的，一定是開放式的廚房，Stephanie早前在網上分享設計，有網民形容為「廚房教室」。Stephanie認為一般發展商裝修，廚櫃內有較多明喉，浪費不少空間，「明喉無乜唔好，但比較難清潔、同浪費櫃位，當然維修方便。我就重要維修部分走明，其他做暗（把喉管藏起來）。」裝修後廚房的枱面為啞黑帶古銅色的石英石，洗手盆位和爐頭位也沒有大變。Stephanie提醒，若要把喉管移位，不但要裝修師傅商量，更要有廚櫃公司和煤氣公司等工作人員在場。廚房內則設有暗門，另一面是工人房，房內設有浴室，是她特別加建的。

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Stephanie物業投資經驗豐富，現持有數個物業，處理過多個出租物業的裝修，所以談起裝修來，說得頭頭是道。「其實工程費你計到，用幾多日、有幾多人開工、物料先係可控制成本；反而物料你自己可搵平又得、貴又得。」在選擇物料方面，她也有自己的方法，「其實出去行下賣物料嘅地方會知，我都有上深圳睇。 未有Virus（新冠肺炎）之前，如果啲人用大陸磚，上去仲多Choices（選擇） 又平好多，而且依家都幾普遍送香港，但都要唔好搵到極平，極平一定有佢原因 。磚我就一定要望到實物先敢買。」

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她又提議，若果不嫌麻煩，可找多兩間裝修公司格價，以取得較抵的報價。「 例如電制位，果啲好多師傅好 tricky（狡猾），起初報數量報小啲，但呢個項目好多時會加的。到時加加下就變多，一般我開始時已於 floor plan（平面圖） 訂晒制位，同 lan線位（上網線），之後再同師傅現場mark（度）位就知實際數量。不過平唔一定好，最重要係搵一個有責任心嘅師傅」。她續說，裝修同時着重師傅的手工，否則將來會衍生後續問題。Stephanie舉例，如地磚舖得不好，會令地面有機會出現凹凸不平。

今次裝修Stephanie最滿意的是主廁，分別設有企缸和浴缸，洗手盆也設有兩個。她透露，原本打算放棄用雲石，改以瓷磚作為洗手間枱面。「因為雲石耐左會無咁亮身，同埋始終天然，有機會啲紋有啲改變又易有水積打理好煩。」廁所大並設有浴缸，相信是不少人的「理想」，她笑指，其實自己使用企缸的機會較多，「好有時間同心情先會用浴缸。」

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全屋裝修費 （未計料）：113萬元 全屋及電梯露台範圍打拆

水電木門

所有瓷磚舖工

不包冷氣安裝 櫥櫃和瓷磚：約$ 36.36萬元 家用電器：約$ 14.3萬

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責任編輯：黎淑雯