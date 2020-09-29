【室內設計】夫婦擲百萬元裝修1200呎大屋　大談經驗之道

購入的單位已經裝修完畢，但有不少人都會選擇重新再裝修，畢竟是自己會長住居上，加上在新冠肺炎疫情期間，更加是對此更為重視。業主Stephanie購入約1200多呎單位，並擲約113萬元大搞裝修（裝修費）。原為三房單位，打通後變兩房、外加工人房並有洗手間，設有主廁和客廁。圍牆式廚房改為開放式廚房，大部分明喉（外露出來的喉管）改為暗喉，整間屋以灰色為主調，她更分享不少裝修時應注意的事項。

從事貨倉物流業的Stephanie，於2018年以2000多萬元購買何文田半山一號連車位，單位實呎1252平方呎，與丈夫和家庭傭工、兩隻狗一起居住。在裝修前，她曾經找過室內設計公司報價，達約250萬元，由此萌生自己動手設計的念頭。「我覺得自己做，可以用啲budget（預算）去用好啲料好過。」受疫情影響，整個裝修期為6個月。

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除了Facebook和Instagram等社交平台外，Stephanie會依照自己的品味，參考一些室內設計公司的作品。隨後她也分別找了裝修公司及櫃公司開始落實執行設計。單位打拆完後，她又找風水師看看格局，去決定沙發、床的擺位等。整間屋以灰調為主，有些人入屋或會感到崩緊，但Stephanie自言喜愛灰色，所以不會有這種感覺。「灰色我自己OK（可以接受）， 而且我信風水，都旺我。」

住屋內最注目，一定是由圍牆改為開放式的廚房，有網民更形容為「廚房教室」。Stephanie認為一般發展商裝修，櫃內都會較多明喉，變相是浪費空間，因此改造成開放式廚房。「明喉無乜唔好，但比較難清潔、同浪費柜位；當然維修方便，我就重要维修部分走明，其他做暗（把喉管藏起來）。」裝修後廚房的枱面為啞黑帶古銅色的石英石，洗手盤位和爐頭位也沒有大變。Stephanie提醒，若要把喉管移位，不但要裝修師傅商量，更要有廚櫃公司和煤氣公司等工作人員在場。廚房內則設有暗門，另一面廂是工人房，內設有浴室，Stephanie分享，工人房的傢俬花約1.4萬元。

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由於Stephanie手持有逾20間物業出租，所以談起裝修來，也說得頭頭是道。「其實工程費你計到，用幾多日、有幾多人開工、物料先係可控制成本；反而物料你自己可搵平又得、貴又得，你比師傅 包，選擇少、佢又一定會mark up（加價），因為人地都要幫你搵。」在選擇物料方面，她也有自己的方法，「其實出去行下賣物料既地方會知，我都有上深圳睇。 未有Virus（新冠肺炎）之前，如果啲人用大陸磚，上去仲多Choices（選擇） 又平好多，而且依家都幾普遍送香港，但都要唔好搵到極平，極平一定有佢原因 。磚我就一定要望到實物先敢買。」

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她又提議，若果不嫌麻法，可到多兩間裝修公司價格，以取得較抵的報價。「 例如電制位，果啲好多師傅好 tricky（狡猾）報 qty（數量）小啲起初） 但呢個項目好多時會加的。到時加加下就變多，一般我開始時已於 floor plan（平面圖） 訂哂制位，同 lan 缐位（網線） 之後再同師傅現場mark（度） 位 就知實際數量。」

Stephanie最喜歡的便是屋內的主廁，分別有企缸和浴缸，洗手盆則設有兩個。她透露，原本打算放棄用雲石，改以瓷磚作為洗手間枱面。「因為雲石耐左會冇咁亮身，同埋始終天然，有機會啲紋有啲改變又易有水積打理好煩。」廁所大而且又置有浴缸，相信是不少人的「理想」，她笑指，其實自己使用企缸的機會較多，「好有時間同心情先會用浴缸。」

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全屋裝修費 （未計料）：113萬元 全屋及電梯露台範圍打拆

水電木門

所有瓷磚舖工

不包冷氣安裝 櫥櫃和瓷磚：約$ 36.36萬元 家用電器：約$ 14.3萬

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責任編輯：黎淑雯