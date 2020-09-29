【新股IPO】捷心隆更換包銷商　延遲上市　

▲ 捷心隆預期於10月6日或之前刊發補充招股章程

捷心隆 （新上市編號：02115） 原定於10月8日掛牌，公司昨宣佈更換包銷商及延遲上市，預期最快於10月6日或之前刊發新的招股章程，包括新包銷商及最新的上市時間表。

公司昨發表公布指，與聯席賬簿管理人因未能按照規定的時間表釐定發售價及簽訂定價協議及國際包銷協議，於昨日（28日）已經終止原有的香港包銷協議。

捷心隆於9月22日至25日招股，據券商數據顯示，捷心隆錄得約4300萬元孖展認購，超購約2倍。

目前公司已經與執行董事、控股股東及新聯席賬簿管理人及包銷商就香港公開發售訂立一份新的香港包銷協議，須待簽訂定價協議及國際包銷協議後方為有效。

若公司於香港公開發售失效，所有申請股款將根據招股章所載的條款不計利息退還。

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