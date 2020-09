美國CDC主任批評特朗普疫情顧問 「他說的一切全錯」

全球的新冠肺炎死亡人數突破100萬大關之際,美國的新冠肺炎疫情持續惡化,特朗普政府的抗疫小組再現分歧。美媒指美國疾控中心(CDC)主任,私下批評白宮疫情顧問阿特拉斯,指對方向美國總統特朗普提供誤導疫情訊息,更批評對方「說的一切全錯。」

特朗普(Donald Trump)8月宣佈委任白宮新顧問阿特拉斯(Scott Atlas),阿特拉斯為史丹福大學胡佛研究所資深研究員,本身並非傳染病專家,擅長神經放射學領域。

美國全國廣播公司(NBC)報道,CDC主任雷德菲爾德(Robert Redfield)上周五(25日)於飛機上通電話時表示,阿特拉斯提供的疫情數據及建議涉及誤導,包括質疑口罩功效及群體免疫的潛在好處。

雷德菲爾德甚至直接批評阿特拉斯:

他說的一切全部都是錯誤。

(Everything he says is false.)