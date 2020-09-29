美國CDC主任批評特朗普疫情顧問 「他說的一切全錯」

▲ 美國疾控中心（CDC）主任被指私下批評白宮疫情顧問阿特拉斯，指後者向美國總統特朗普提供誤導疫情訊息。

全球的新冠肺炎死亡人數突破100萬大關之際，美國的新冠肺炎疫情持續惡化，特朗普政府的抗疫小組再現分歧。美媒指美國疾控中心（CDC）主任，私下批評白宮疫情顧問阿特拉斯，指對方向美國總統特朗普提供誤導疫情訊息，更批評對方「說的一切全錯。」

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特朗普（Donald Trump）8月宣佈委任白宮新顧問阿特拉斯（Scott Atlas），阿特拉斯為史丹福大學胡佛研究所資深研究員，本身並非傳染病專家，擅長神經放射學領域。

美國全國廣播公司（NBC）報道，CDC主任雷德菲爾德（Robert Redfield）上周五（25日）於飛機上通電話時表示，阿特拉斯提供的疫情數據及建議涉及誤導，包括質疑口罩功效及群體免疫的潛在好處。

雷德菲爾德甚至直接批評阿特拉斯：

他說的一切全部都是錯誤。 （Everything he says is false.）

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CDC發言人其後經電郵發表聲明回應，指出NBC的報道是雷德菲爾德的私人電話言論，雷德菲爾德是對於他公開發表關於疫情的觀點作私下討論。

NBC引述白宮抗疫小組成員表示，雷德菲爾德等人一直擔心，阿特拉斯會不斷向特朗普通報疫情，及扭曲其他衛生專家的言論。

美國傳染病專家福西（Anthony Fauci）周一（28日）更公開表達憂慮，表示他擔心阿特拉斯有時會向特朗普，就疫情方面提供誤導或錯誤信息。他更表示如跟阿特拉斯在疫情方面出現分歧，他通常願意坐下來與對方交談，以解決分歧。

責任編輯：鄭錦玲