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逐部鬆綁？　香港航空將恢復香港往來台北航班

環球政經 14:45 2020/09/29

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新冠肺炎持續，隨疫情有所緩和，香港航空宣布，下月將將恢復香港往來台北航班。

香港航空在Facebook上表示，為方便赴台學生及有需要往返港台旅客，公司將會由2020年10月15日起，恢復香港往來台北嘅航班，並逢每週四出發。而上海浦東、北京及馬尼拉航線，亦已重新投入服務，以方便不同旅客計劃行程。

香港航空直至2020年10月24日的航班服務 

出發地 目的地 航線班次(根據實際情況作出調整)
香港 (HKG) 北京 (PEK) 每周一班
上海浦東 (PVG) 每周五至六班
馬尼拉 (MNL) 每周三班
台北 (TPE) 每周一班(由10月15日起)

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責任編輯：黎淑雯

台北 馬尼拉 疫情 新冠肺炎疫情

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