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【MPF】駿隆：9月強積金人均蝕5668元

即市財經 13:11 2020/09/29

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9月股市下滑拖累強積金出現虧損

駿隆公布9月強積金市場表現調查及人均回報調查，截至9月23日，月內駿隆強積金綜合指數挫2.4%，每名強積金成平均蝕5668元。總計年內至今，駿隆強積金綜合指數仍升1.4%，人均賺3196元。

駿隆認為，全球經濟復甦充滿不確定性，包括歐洲疫情反撲，進一步的封鎖措施可能再次帶來衝擊，即將到來的美國大選尤其可能影響中美關係，故整體9月表現回落。

以資產類別計，香港股票基金9月份跌3.1%，而追蹤指數的港股基金則跌5.3%；固定收益基金表現則相對穩定，其中強積金保守基金月內無升跌，保證基金則跌0.3%。

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編輯：謝智聰

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