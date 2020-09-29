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新世界百貨中國全年轉虧4.8億元　不派末期息

即市財經 13:06 2020/09/29

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新世界百貨中國全年轉盈為虧

新世界系內股份本周公布全年業績，新世界百貨中國 （00825） 公布，至6月底全年轉盈為虧，年度虧損4.84億元，前一年度則賺3270萬元，新世界百貨中國不派末期息。同系新世界發展 （00017） 、新創建 （00659） 皆在周三（30日）公布全年業績。

至6月底財年，新世界百貨中國年度的同店銷售按年倒退26.6%，較前一年度跌9.5%惡化。公司年度收益按年跌36%至22.3億元，經營虧損1.98億元，前一年度則賺2.05億元。

新世界百貨中國年內縮減一家分店，即上海虹口店，至6月底共經營30家百貨店及購物中心，總樓面面積為123萬平方米。公司續指，新冠病毒疫情影響下半年財年營運和市場計劃，除了與業主協商租金減免，也重組內部架構、編製人手，降低人事費用。

新世界百貨中國預期，消費會繼續保持溫和恢復，疫情緩和後，民眾仍傾向就近採購及減少聚集，會加快線上線下融合，鞏固社區型百貨店定位。

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編輯：麥德銘

香港股票 新世界百貨中國（00825） 新世界

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