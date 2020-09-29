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BTS防彈少年團成千萬富翁男團 因經紀公司Big Hit上市

環球社會熱點 13:19 2020/09/29

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BTS防彈少年團成千萬富翁男團 因經紀公司Big Hit上市

南韓男子天團防彈少年團（BTS）所有成員成為千萬富翁，主因BTS所屬經紀公司Big Hit Entertainment會在10月中在南韓上市。由於 BTS成員此前各獲贈6.8萬股，即BTS成員每人持有價值620萬英鎊（約6,162萬港元）的股份，成為千萬富翁男團。

英國廣播公司（BBC）報道指，Big Hit會在10月15日於南韓上市，每股定價介乎10.5萬至13.5萬韓圜，料集資額可達6.38億英鎊，有望成為南韓近3年最大型的IPO。

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另有報道指，有1,402投資者參與認購Big Hit股份，Big Hit獲超額認購逾千倍。其中，約98%投資者表示，有意用最高價，即每股13.5萬韓圜認購Big Hit的股份。

目前，房時爀是Big Hit最大股東，持股43.44%股份。而在8月，BTS成員各獲贈6.8萬股，即每人持有價值620萬英鎊（約6,162萬港元）的股份。

BTS防彈少年團紅遍全球 帶摰Big Hit成南韓最賺錢娛樂公司 【下一頁】

傷害日本人民感情？ BTS穿原爆T恤遭取消表演 【下一頁】

BTS人氣不容忽視，BTS日前推出第一首英文單曲《Dynamite》，隨即登上美國Billboard「Top 100」冠軍位置，是首組奪得Billboard冠軍的K-Pop歌手。

BTS所帶來的收益，佔Big Hit去年整體收入高達97%，今年則暫佔88%。Big Hit旗下藝人除了 BTS，亦有男團TXT，而子公司Pledis Entertainment、Source Music則包括當紅男團SEVENTEEN、女團GFRIEND等。

責任編輯：林嘉莉

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