【內房股】星展：「三道紅綫」或促內房股估值上升　政策面料趨負面

▲ 星展香港研究部中國房地產業分析主管王丹表示，「三道紅綫」或促內房股估值上升，但政策面或趨負面。

內地近期收緊房企融資及債務規模，星展香港研究部中國房地產業分析主管王丹表示，宏觀流動性充足，為控制風險，預期未來在政策層面上的更多負面消息。她指，「三道紅綫」皆在控制風險，雖然房企未來銷售或放慢，但預計內房股的估值可有所上升。

首8個月住宅平均銷售價格上升6.8%，住宅銷售面積跌2.5%，王丹表示，上半年雖然有疫情，但成交恢復良好，加上推貨減慢，預計在低基數下，全年平均售價有5%的增長，若市場氣氛好，或可達10%。她續指，在第四季的可售貨源充足下，料全年銷售面積增長按年持平或略有上升，新開工面積增長則按年持平。

料未來房企銷售增速大幅減慢

對於「三道紅綫」對房地產行業的影響，王丹稱，目前超過指標的房企比例不大，政策現處於收集數據的階段，沒有硬性的規定，亦有給予時間作調整。她認為，政策短綫希望可以看到房企減少搶地，控制土地價格，為土地市場降溫，而為了改善數據，房企需要加速銷售，減少買地。

長遠而言，王丹指，若總債不增加，銷售增速會減慢，約在10%左右，但資產負債表會更健康。另一邊廂，未來房企的債券供應或下降，意味收益率會有所改善或下降，融資成本也會改善。

她續指，過去內房股估值低，反映了市場對其風險的㥑慮，故「三道紅綫」對板塊並非壞事，規模增速放慢但風險下降，帶動板塊估值有更大上升空間。

恒大需達5項指標減風險

恒大 （03333） 近日傳出資金鏈危機，雖然公司予以否認，但仍引發市場恐慌。王丹認為恒大若要平穩發展，需要達成5項指標，包括（1）今年合約銷售達7000億元人民幣、（2） 現金回籠達90%、（3）短債再融資、（4）減少買地，及（5）戰略投資者同意再延期。

王丹預期，短綫恒大債價或波動，並拖累同行債價下降，同時，房企發債或會減少，因可能要提供更高的收益率。

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編輯：袁諾曦