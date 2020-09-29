【新股IPO】納泉能源科技1597今起招股　一手入場費2626元

▲ 納泉能源科技預計於10月20日掛牌。

納泉能源科技 （新上市編號：01597） 計劃發售6250萬股，招股價介乎2元至2.6元，集資最多1.625億元，一手1000股， 入場費2626元，公司將於今日（29日）至10月8日招股，預計10月20日掛牌。獨家保薦人為富強金融。

集團業務為內地風電及變槳控制系統解決方案供應商。截至今年首4個月，純利按年跌39.6%至421萬元（人民幣，下同）；收入按年增39.4%至5148萬元。

公司集資所得18.7%用於維持及提升變槳控制系統市場的市場地位、約38.6%於擴大變槳控制系統；風力發電；運營及維護服務；及風能相關諮詢服務業務的客戶群、約11.4%用於進一步加強研發能力以豐富變槳控制系統及解決方案組合；約21.3%用作悉數償還多倫風電場應付第三方的貸款及10%用作一般運營資金。

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