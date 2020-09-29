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【集體回憶】Facebook農場經營遊戲FarmVille　12月31日正式終止服務

科技 14:00 2020/09/29

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曾經風靡全球、營運長達11年的Facebook農場收穫遊戲「FarmVille」，即將在今年底正式結束服務。

集體回憶逐步消失！Facebook（FB）日前發出公告，曾經風靡全球、營運長達11年的Facebook農場收穫遊戲「FarmVille」，即將在今年底正式結束服務，Facebook用戶不能再遊玩，遊戲內的付費系統也將在11月17日關閉。

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FarmVille是Zynga在2009年推出的農場模擬經營Facebook遊戲，當年Facebook玩家數目一度衝破8000萬人，佔Facebook總使用者數約2成。隨著 Adobe將停止瀏覽器的Flash Player 支援和更新，Facebook也將在今年12月31日後全面停止該平台上的Flash遊戲，FarmVille也會受到影響。

因此官方正式宣布，將關閉在Facebook推出的FarmVille原始版，玩家可以持續遊玩至12月31日，11月17日後遊戲將關閉付費功能，不再接受購買遊戲內點數、處理退款服務，剩餘的遊戲點數可在年底前使用。

Zynga宣布，將關閉在Facebook推出的FarmVille原始版，玩家可以持續遊玩至12月31日。（FarmVille Facebook圖片）

Zynga表示，知道從遊戲推出初期就有不少玩家玩到現在，並建立了全球社群，也盼能藉此表達感謝。Zynga又提到，在Facebook平台關閉後，玩家可加入手機版Farmville 2: Tropic Escape、或等待即將在全球推出的FarmVille 3。

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責任編輯：曾曉汶

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