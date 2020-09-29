  • 26°C
香港時間 : 2020929日 (二) 14:08
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國大選】避稅美國優先？特朗普海外交稅遠多於美國

環球政治 12:40 2020/09/29

分享：

【美國大選】避稅美國優先？特朗普海外交稅遠多於美國

美國大選11月3日舉行，大選進入直路，美國傳媒揭露一直提倡「美國優先」的特朗普過去10多年，甚少在美國交稅，2016及2017年，都僅納750美元，特朗普繳納的外國稅金，卻是數以10萬美元計，遠多於美國。

【美國大選】曾揶揄低收入國民不交稅 特朗普：我賺很多錢交很多稅【下一頁】

【美國大選】《華郵》表態撐拜登：品格及資歷勝任總統【下一頁】

《紐約時報》報道顯示，特朗普（Donald Trump）在任總統頭兩年，來自海外的收入達到7300萬美元，大部分來自他在愛爾蘭及蘇格蘭的哥爾夫球場，亦有部分來自菲律賓、印度、土耳其等國。

報道指，特朗普入主白宮的第一年，即2017年，在美國交的稅金，只得750美元，而他的公司在印度及菲律賓交的稅，分別達到14.5萬美元及15.7萬美元 ，在巴拿馬交的稅也有1.6萬美元。

特朗普的商業聯繫，向來遭傳媒質疑與總統職務有潛在利益衝突，如助特朗普處理菲律賓馬尼拉生意的商人，獲菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）任命為華盛頓貿易特使；特朗普的土耳其商人朋友Mehmet Ali Yalcindag，亦獲土耳其政府重用，助斡旋土美商貿關係。

【美國大選】特朗普聘逾千律師 為挑戰競選結果上庭備戰【下一頁】

【美國大選】美企避稅司空見慣 紐時、Amazon、巴郡統統有份【下一頁】

美國大選在即，特朗普醜聞此時曝光，是毫不意外，不過避稅是常見的合法商業操作，大部分美國人或多或少都有避稅，加上特朗普向來不是以道德高尚的形象著稱，這宗對一般政客來講致命的避稅醜聞，對特朗普打擊卻恐怕十分有限，還看民主黨會如何操作。

責任編輯：林建忠

相關文章

【美國大選】避稅美國優先？特朗普海外交稅遠多於美國
今日
【美國大選】避稅美國優先？特朗普海外交稅遠多於美國
【美國大選】曾揶揄低收入國民不交稅 特朗普：我賺很多錢交很多稅
今日
【美國大選】曾揶揄低收入國民不交稅 特朗普：我賺很多錢交很多稅
【美國大選】《華郵》表態撐拜登：品格及資歷勝任總統
今日
【美國大選】《華郵》表態撐拜登：品格及資歷勝任總統
【美國大選】美企避稅司空見慣 紐時、Amazon、巴郡統統有份
2020/09/28
【美國大選】美企避稅司空見慣 紐時、Amazon、巴郡統統有份
【美國大選】特朗普聘逾千律師 為挑戰競選結果上庭備戰
2020/09/28
【美國大選】特朗普聘逾千律師 為挑戰競選結果上庭備戰
選舉 政治 醜聞 特朗普 美國 總統大選 美國共和黨 美國民主黨

上一篇文章

【英國疫情】英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬

下一篇文章

【美國大選】《華郵》表態撐拜登：品格及資歷勝任總統
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽
【BNO移民】英國樓價邊區會升得最勁？各區趨勢一覽
【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕
【英國疫情】32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月29日 時間14:00）
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【英國疫情】倫敦反封城示威 演變成警民衝突
【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅
【美國大選】紐時揭特朗普秘聞：集團蝕大錢、借女兒避稅
【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周
【英國疫情】據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周