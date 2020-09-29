▲ 【美國大選】避稅美國優先？特朗普海外交稅遠多於美國

美國大選11月3日舉行，大選進入直路，美國傳媒揭露一直提倡「美國優先」的特朗普過去10多年，甚少在美國交稅，2016及2017年，都僅納750美元，特朗普繳納的外國稅金，卻是數以10萬美元計，遠多於美國。

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《紐約時報》報道顯示，特朗普（Donald Trump）在任總統頭兩年，來自海外的收入達到7300萬美元，大部分來自他在愛爾蘭及蘇格蘭的哥爾夫球場，亦有部分來自菲律賓、印度、土耳其等國。

報道指，特朗普入主白宮的第一年，即2017年，在美國交的稅金，只得750美元，而他的公司在印度及菲律賓交的稅，分別達到14.5萬美元及15.7萬美元 ，在巴拿馬交的稅也有1.6萬美元。

特朗普的商業聯繫，向來遭傳媒質疑與總統職務有潛在利益衝突，如助特朗普處理菲律賓馬尼拉生意的商人，獲菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）任命為華盛頓貿易特使；特朗普的土耳其商人朋友Mehmet Ali Yalcindag，亦獲土耳其政府重用，助斡旋土美商貿關係。

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美國大選在即，特朗普醜聞此時曝光，是毫不意外，不過避稅是常見的合法商業操作，大部分美國人或多或少都有避稅，加上特朗普向來不是以道德高尚的形象著稱，這宗對一般政客來講致命的避稅醜聞，對特朗普打擊卻恐怕十分有限，還看民主黨會如何操作。

責任編輯：林建忠