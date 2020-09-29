【新股IPO】中概新股慢熱上揚 料吸引新一輪回流潮

由9月開始，港股再現新一輪中概股回流潮，在不足一個月間已共有5隻中概股先後上市。這批股份上市後普遍錄得升勢，而且慢熱上揚，倘這走勢持續，料可吸引更多中概股回流。

本港新股市場續旺，今日共有4隻新股齊首掛，其中兩隻為回港第二上市的中概股，分別為中通快遞 （02057） ，及寶尊電商 （09991） 。中通今早曾升約1成，為這一輪中概股新股中首日最勁升幅；寶尊亦升逾1%。

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不足1個月 5隻中概股回流登場

事實上，新一輪回流中概股中，僅百勝中國 （09987） 暫時仍「潛水」逾1%，其他股份都較招股價錄得升幅。其中酒店股華住 （01179） 及生科股再鼎醫藥 （09688） 分別累升14%及15%。中概股由於早有美股股份在交易，上市首日難出現似首次上市新股般爆升的場面，不過上市後維持升勢，出現慢熱走勢。

反觀近日的非中概股新股上市後表現迥異，有熱門股份大升的例子，如農夫山泉 （09633） 及明源雲 （00909） 分別首日勁升5成及8成。惟亦有大熱倒灶的例子，近期的大熱新股、公開發售部分分別錄得超購逾千倍的福祿控股 （02101） 及樂享互動 （06988） 至今仍「潛水」。這反映多投資者追捧的新股並一定可熱炒，能否跑出仍要看個別股份的基本面。

至於中概股，由於早有股份於美股交易，有往績可參考，可避免上市後股價走樣。另外，回流的中概股普遍為大型股份，其中今日上市的中通市值逾2,000億元，業務較定亦可吸引資金進場。

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本港中概股回流潮於6月份由重磅中概股網易 （09999） 及京東 （09618） 帶起，到9月份由新一批中概股接力。雖然新一輸股份市值較細，對市場的熱度不及前兩者，不過這批中概股上市後慢熱上揚，料可吸引更多中概股回流港股。

至於有意來港上市的中概股，包括日前傳出消息，平保 （02318） 旗下中國網上汽車銷售網站汽車之家（美：ATHM），擬來港集資約10億美元。

另外，多隻大型中概股早前都傳出有意回港第二上市，當中包括百度（美：BIDU）、拼多多（美︰PDD）、攜程（美：TCOM）及新東方（美：EDU）等。

責任編輯：錢家鋒