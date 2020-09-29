【轉租為買】租客見樓價難大跌決定入市做業主 695萬購屯門大興花園3房

疫情持續放緩，新盤紛紛出擊搶攻市場，二手放盤業主為搶客，仍願意減價，對不少準買家而言，現在仍具入市機會。最近一名租客也決定投身業主行列，購入屯門大興花園3房。



中原地產副分區營業經理鍾宏遠表示，樓市回暖，中小型物業交投尤其暢旺。分行新近促成屯門大興花園2期8座高層E室成交，實用面積587平方呎，三房套房間隔，叫價730萬元，議價後以695萬元易手，減幅約5%，折合實用呎價11,840元。

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鍾宏遠表示，買家為區內租客，見樓市重拾暢旺，新盤出現熱賣潮，相信低息環境下，樓價難大跌，故趁現時仍有不少業主願調整售價，加快入市上車。原業主則於2014年5月以393萬元購入單位，持貨6年轉售，賬面獲利302萬元，單位升值77%。



位於屯門河興街3號的大興花園，由恆隆地產及大興紡織發展，屋苑前身為大興紡織廠及未發展的山丘，分為兩期發展，第一期先於1989年9月落成，第二期則於1994年1月落成，樓齡分別為31年及26年，設有15座物業，提供3,647個住宅單位。

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屋苑提供由2房、3房及3房套房間隔，最大的特色是靜中帶旺，但自設小型商場，鄰近也有不少食肆、民生舖等，生活配套不俗。由屋苑前往西鐵屯門站，步程約12分鐘，同時也設有多條前往各區的巴士路線，交通也不錯。

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