【英國疫情】英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬

英國疫情持續，英國單日新增逾4千人感染新冠肺炎。其中，英格蘭東北部疫情嚴重，政府決定採取更嚴格的限聚令，包括限制民眾不能與其他家庭在室內聚會，多次干犯此條例者，最高可被罰款6,400英鎊（約63,616港元）。

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）在國會下議院指，英格蘭東北部確診急增，感染率增至每10萬人中就有逾100人染疫，為英格蘭整體平均的兩倍。

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夏國賢指，政府決定採取進一步的防疫措施，包括實施更嚴格的限聚令，包括限制民眾不能與其他家庭在室內聚會，此前僅建議民眾不應在室內聚會。

受影響地區包括達拉謨（Durham）、紐卡素（Newcastle）、新特蘭（Sunderland）、蓋茨黑德（Gateshead）等地。

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另外，英國廣播公司（BBC）報道指，英國累計約40間大學出現確診個案。對於早前有報道指，英國大學生或需留校隔離至聖誕，首相約翰遜發言人指，大學生可在聖誕假期回家。

對於大學應否退回學費，約翰遜發言人則指，每間大學可自由作決定。

責任編輯：林嘉莉